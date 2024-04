Câmara de S.Bernardo tem maioria para votar convocação de Reple

A Câmara de São Bernardo já tem o número de assinaturas suficiente para solicitar regime de urgência ao requerimento de convocação do secretário de Saúde, Geraldo Reple Sobrinho. O Diário apurou que ao menos 15 vereadores já assinaram o documento, que deve ser votado na terça-feira (a sessão ordinária será antecipada por conta do feriado de 1º de maio, na quarta-feira).

Caso seja aprovado, Reple terá 15 dias para comparecer à Câmara para dar explicações sobre as denúncias de erros médicos, negligência e violência obstétrica ocorridos no Hospital da Mulher, conforme publicado pelo Diário nas últimas semanas. Na segunda-feira, o secretário entrou em férias de 15 dias, deixando o cargo sob comando interino do adjunto Edson Massamori Nakazone.

Ao Diário, 15 vereadores confirmaram terem assinado o requerimento: Ana Nice (PT), Aurélio (Podemos), Eliezer Mendes (PL), Fran Silva (Avante), Getulio do Amarelinho (PT), Glauco Braido (MDB), Gordo da Adega (Podemos), Henrique Kabeça (PMB), Julinho Fuzari (Cidadania), Lucas Ferreira (PL), Netinho Rodrigues (Podemos), Palhinha (Avante), Paulo Chuchu (PL), Reginaldo Burguês (Agir) e Toninho Tavares (Agir).

“A minha missão e função como vereador é fiscalizar o poder Executivo. Acho justo o secretário ter a oportunidade de esclarecer os fatos”, declarou Lucas Ferreira.

Aliados do prefeito Orlando Morando (PSDB), os vereadores Jorge Araújo (União Brasil) e Maurício Cardozo confirmaram ao Diário que não assinaram o documento. Os demais parlamentares não responderam à reportagem até o fechamento desta edição.

Para que o documento tenha validade, é preciso que seja protocolado na próxima sessão por qualquer um dos requerentes, ou conjuntamente. Outros legisladores podem aderir, assim como também é possível o vereador retirar o endosso. Os 15 parlamentares que responderam ao Diário garantiram que não irão mudar de posição.

Morando admite ‘alguns problemas’ no equipamento e promete punição

O prefeito Orlando Morando (PSDB) admitiu ontem à noite, pela primeira vez publicamente, que existem problemas no Hospital da Mulher de São Bernardo, onde negligência e erros médicos teriam causado a morte de duas gestantes e quatro bebês. O tucano garantiu que os episódios estão sendo investigados e que os responsáveis vão “pagar pelo seu erro”. Os casos foram revelados pelo Diário.

Em live semanal veiculada em suas redes sociais, depois de ser bastante questionado pela audiência para se posicionar sobre a crise no Hospital da Mulher e também das férias concedidas ao secretário de Saúde, Geraldo Reple Sobrinho, em pleno auge da crise, Morando reconheceu a existência de “alguns problemas” no equipamento. Na sequência, disse que comitê técnico está investigando os casos. “Se houve falhas, vai punir”, garantiu.

O tucano, entretanto, atribuiu a repercussão do caso à “baixaria política”, lembrando que este é um ano de eleições, insinuando que as denúncias só vieram a público em uma tentativa de atingir sua administração. Morando também saiu em defesa dos quase 10 mil servidores municipais da saúde. “Se teve falhas, é óbvio que a pessoa que falhou tem que pagar pelo seu erro”, disse o prefeito.