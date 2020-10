EC São Bernardo amplia invencibilidade e derrota o Barretos por 1 a 0

Luís Felipe Soares

Do Diário do Grande ABC



03/10/2020 | 17:40



O EC São Bernardo manteve a boa fase na Série A-3 do Campeonato Paulista e venceu o Barretos pelo placar de 1 a 0. A partida foi realizada na tarde deste sábado (3), no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo, e marcou a 14ª e penúltima rodada. A equipe da região ampliou a invencibilidade e não perde há sete jogos. O gol do time da casa foi marcado pelo atacante Victor Sapo, que balançou as redes no primeiro tempo.

Agora, o Cachorrão chega a 27 pontos ganhos, mantendo a segunda colocação no quadro geral e já tendo garantido a classificação antecipada para a próxima fase do campeonato. O time volta a campo para encerar essa etapa inicial da Série A-3 no sábado (10), às 15h, quando viaja para enfrentar o Capivariano.