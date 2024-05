Mesmo com dois expulsos, Tigre empata com a Aparecidense

O São Bernardo FC foi até Goiás e, mesmo com dois expulsos, ficou no empate por 1 a 1 com a Aparecidense, ontem à noite, no Estádio Annibal Batista de Toledo, pela quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Cauari fez o gol dos donos da casa, e Lucas Lima empatou para os visitantes.

Com o resultado, o São Bernardo alcançou a quarta colocação com, agora, oito pontos. Com cinco, a Aparecidense subiu para a nona posição da tabela.

A Aparecidense abriu o marcador aos 43 minutos do primeiro tempo. Cauari, livre na grande área, recebeu a bola e tornou por cima do goleiro.

O São Bernardo igualou ainda nos primeiros minutos do segundo tempo. Aos seis minutos. Lucas Lima recebeu passe e bateu na saída do goleiro. O jogador, no entanto, recebeu o cartão amarelo durante a comemoração.

Para complicar, na sequência da etapa Lucas Lima cometeu falta, recebeu o segundo cartão e acabou expulso de campo. O São Bernardo teve de se estruturar com um a menos.

A situação se tornou ainda pior a partir dos 41 minutos. Wesley Dias deu um carrinho em um atleta da Aparecidense e foi punido com o vermelho direto. Com dois a menos, o Tigre teve de se esforçar para segurar o empate.