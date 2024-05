Botafogo afasta Romero e Diego Hernández por indisciplina antes de decisão da Libertadores

O Botafogo ganhou um problema a mais para o jogo decisivo da fase de grupos da Copa Libertadores, contra o Universitario, no Peru, quinta-feira. O clube anunciou nesta segunda-feira que o meia Oscar Romero e o atacante Diego Hernández estão fora da viagem da delegação por "indisciplina."

O meia vinha ganhando espaço com o técnico Arthur Jorge, entrando com mais frequência nos jogos. Até começou a partida diante do Fortaleza - empate por 1 a 1. Assim como o atacante também estava saindo da reserva todo jogo para ganhar minutagem.

"O Botafogo informa que, por razões disciplinares, os atletas Romero e Diego Hernández não vão seguir com a delegação de Fortaleza para Lima, onde o Botafogo enfrenta o Universitario, na quinta (16), pela Conmebol Libertadores. Ambos retornam ao Rio e irão realizar atividades em separado nos próximos dias no CT Lonier", informou o clube.

A diretoria evitou expor o problema e também não anunciou o tanto de tempo que ficarão afastado. O uruguaio já tinha antecedentes ruins antes mesmo de ser contratado pelo Botafogo, envolvendo-se em confusão em boate e também com problemas com bebida.

O Botafogo faz um tour longe do Rio, para onde volta somente na segunda-feira, após visitar o Corinthians, pelo Brasileirão. O afastamento de Romero impede um encontro, no campo, com o irmão gêmeo, atacante do clube paulista.

Na Libertadores, a dupla não deve fazer tanta falta pois era reserva. Atrapalha caso o treinador português necessite de substituições. Eduardo está recuperado de dores musculares e à disposição para a armação.

Com seis pontos, o Botafogo é o segundo do Grupo D, com a mesma pontuação do líder Junior, de Barranquilla. Os peruanos estão em terceiro, com cinco, e precisam ganhar. Os cariocas podem se classificar em Lima, com uma vitória e que a LDU não ganhe no duelo com os colombianos.