Celtics vencem Cavaliers fora e ficam perto da final da Conferência Leste da NBA

Após levar um susto no segundo jogo da série, o Boston Celtics embalou nos playoffs da NBA. Na noite desta segunda-feira, o melhor time da temporada regular derrotou o Cleveland Cavaliers por 109 a 102, fora de casa, abrindo 3 a 1 na série melhor de sete jogos. A equipe de Boston está a apenas uma vitória da final da Conferência Leste.

A vaga poderá ser sacramentada na quarta-feira, no quinto jogo deste confronto. O duelo está marcado para o TD Garden, diante da torcida dos Celtics, onde a equipe brilhou ao longo da temporada regular. Para os Cavaliers, somente a vitória interessa para forçar a disputa do sexto jogo, em casa.

Nesta segunda, Jayson Tatum comandou os visitantes e foi o cestinha da partida, com 33 pontos. Ele ainda terminou a partida com um "double-double" por ter anotado 11 rebotes. O astro contou com o apoio de Jaylen Brown, responsável por 27 pontos e oito rebotes. E Jrue Holiday contribuiu com 16 pontos.

Do outro lado, o time de Cleveland se esforçou, principalmente com Darius Garland, autor de 30 pontos. Caris LeVert e Evan Mobley registraram 19 pontos cada. Mas o esforço coletivo dos anfitriões não foi suficiente para frear o ímpeto dos Celtics, forte candidato ao título do campeonato.

"Eles deixaram tudo em quadra", afirmou o técnico do Cleveland, J.B. Bickerstaff, ao comentar o desempenho de sua equipe. "Eles nos deram tudo o que tinham. Eles competiram em alto nível. Jogaram o jogo corretamente. Estou orgulhoso destes caras, da maneira como eles se esforçaram, competiram e nos deram uma chance."

Em outra semifinal da noite, pela Conferência Oeste, o confronto entre Dallas Mavericks e Oklahoma City Thunder se igualou em 2 a 2 na série, graças a vitória do Thunder por 100 a 96, fora de casa. Como de costume, Shai Gilgeous-Alexander liderou a equipe de Oklahoma, com 34 pontos e oito rebotes. Chet Holmgren esteve perto de um "double-double", com 18 pontos e nove rebotes.

Pelos Mavericks, os destaques foram P.J. Washington e Luka Doncic. O primeiro foi o maior pontuador do time, com 21 pontos, além de 12 rebotes. Doncic deixou a quadra com um "triple-double": 18 pontos, 12 rebotes e 10 assistências. A série será desempatada na noite de quarta-feira, na casa do Thunder.

Confira os resultados da noite desta segunda-feira:

Cleveland Cavaliers 102 x 109 Boston Celtics

Dallas Mavericks 96 x 100 Oklahoma City Thunder

Acompanhe os jogos desta terça-feira:

New York Knicks x Indiana Pacers

Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves