Fábio Assunção se casa com advogada: Minha alma agora voa em liberdade com a dela

02/10/2020 | 08:10



Fábio Assunção está casado! Na última quinta-feira, dia 1º. o ator oficializou a união com a advogada Ana Verena. No Instagram, o ator, de 49 anos de idade, divulgou uma foto da cerimônia em que aparece ao lado da noiva, de 27 anos de idade.

Falar de que? De amor, de felicidade, de encontro, do início das coisas? Pedimos e fomos presenteados um com o outro. E isso hoje já é tudo. Ficamos pra chegar e chegamos, agora pra ficar. Minha alma agora voa em liberdade com a dela, escreveu o ator.

Ele ainda contou que a cerimônia no civil contou com a presença de alguns familiares:

Compartilho com vocês uma foto, um instante de um dia de encanto com nossas famílias. Cada um ali presente nos iluminou e os que não puderam estar, não estavam ausentes. Verena e Fábio. 01.10.2020, disse.

Para completar, Fábio, que recentemente completou 30 anos de carreira, entregou que a advogada agora também possui seu sobrenome:

Ana Verena que agora é Assunção.

A advogada respondeu à publicação de Fábio e se declarou:

Te amo. Foi lindo. Já é!, disse.

Na caixa de comentários diversos famosos deixaram mensagens felicitando o casal. Os filhos do ator, João e Ella, também demonstraram apoio ao novo relacionamento do pai.

Enquanto João, de 17 anos de idade e fruto do casamento com Priscila Borgonovi, deixou emojis de coração, Ella Felipa, de nove anos de idade e da relação com Karina Tavares, escreveu: Lindos! E recebeu uma mensagem de volta do pai: Te amo!

O relacionamento de Fábio e Ana é recente. O ator só revelo que estava namorando no dia 9 de agosto, quando contou que ganhou uma cesta de café da manhã da namorada e dos filhos.

Com 28 quilos a menos após uma transformação durante a quarentena, Fábio escolheu para o casamento um look combinando com a noiva: um terno todo branco da grife Ricardo Almeida.