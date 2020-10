Com um a menos, Barcelona vence Celta e mantém 100% no Espanhol

01/10/2020 | 19:21



Mesmo com um jogador a menos durante todo o segundo tempo, o Barcelona manteve o bom ritmo neste início de Campeonato Espanhol e venceu o Celta de Vigo por 3 a 0, fora de casa, nesta quinta-feira. Foi o segundo jogo da equipe catalã, que segue com aproveitamento de 100% na competição.

O Barça jogou a maior parte do confronto em desvantagem numérica porque o zagueiro Clement Lenglet levou o segundo cartão amarelo aos 42 minutos da etapa inicial. Neste momento, o time visitante já vencia por 1 a 0, com gol de Ansu Fati, novamente em grande partida, aos 11 minutos.

No segundo tempo, o Barça voltou a balançar as redes aos 6 minutos. Desta vez, com uma ajuda da defesa local. Lucas Olaza mandou contra as próprias redes, após cruzamento de Lionel Messi. O argentino passou em branco desta vez, mas teve atuação decisiva como maestro da equipe, tendo auxílio do brasileiro Philippe Coutinho, que já havia dado assistência para o gol de Fati e acertou uma bola na trave.

O terceiro gol saiu no último minuto do jogo. Messi, mais uma vez, iniciou jogada ofensiva e finalizou com perigo. O goleiro deu rebote e Sergi Roberto, bem posicionado, só completou para as redes.

Com a vitória, o resultado mais convincente do time catalão sob o comando do técnico Ronald Koeman, o Barcelona chegou aos seis pontos e já se aproxima dos líderes da tabela. É o quinto colocado, atrás de Getafe, Valencia, Real Madrid e Villarreal, todos com sete pontos, conquistados em três ou quatro jogos - o Barça disputou apenas dois até agora.

O Sevilla chegou à mesma pontuação do time catalão também nesta quinta, ao vencer o Levante por 1 a 0, fora de casa. O único gol da partida foi marcado por Youssef En-Nesyri, nos acréscimos.

Já o Athletic Bilbao foi batido pelo Cadiz, por 1 a 0, em seu estádio. Unai Lopez marcou contra. O time de Bilbao soma três pontos em três jogos disputados.