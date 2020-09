Setor jurídico analisa postura de Rubão em Ribeirão Pires

Daniel Tossato

29/09/2020



Presidente da Câmara de Ribeirão Pires, Rato Teixeira (PTB) afirmou que vai acionar o setor jurídico da casa para analisar a atitude do vereador Rubão Fernandes (PSD), que na sessão de quinta-feira ofendeu os colegas parlamentares com xingamentos e palavras de baixo calão. A punição, porém, pode ser prejudicada, já que não há, no Legislativo, código de ética constituído.



Conforme Rato Teixeira, a ata da última sessão foi levada para o setor jurídico da casa com intenção de ser avaliada pelos técnicos para que os advogados possam tomar alguma atitude a respeito do comportamento de Rubão.



“Os vereadores vieram me questionar. Repudio de forma veemente o que o vereador Rubão Fernandes disse naquele dia, tanto que pedi para que ele respeitasse todos os parlamentares. Foi uma atitude completamente antiética”, sustentou o petebista.



Durante a sessão, Rubão, completamente exaltado após manobra dos vereadores governistas para aprovação de um projeto, passou a gritar e a xingar os colegas de casa. O parlamentar chegou a usar palavras de baixo calão, mandou os vereadores para a “p... que pariu” e os chamou de “lixos”.



A situação trouxe desconforto, sobretudo, sobre a ala governista, que apoia o prefeito e candidato à reeleição Adler Kiko Teixeira (PSDB). Os governistas cobraram atitude enérgica por parte de Rato.



O Diário apurou que, além de punição por meio da ala jurídica, Rato tem à mesa uma proposta de criar uma comissão especial somente para avaliar a postura de Rubão na sessão de quinta-feira.



Rubão, porém, minimizou a possibilidade de ser punido, já que, conforme ele, “não há código nem comissão de ética”. “Então estou tranquilo”, disse. “Até posso me desculpar (com os colegas vereadores), mas quero me desculpar com a população primeiro”, emendou.