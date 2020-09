28/09/2020 | 16:11



A pequena Lyric Jacks viralizou na internet ao gravar Love on Top, de Beyoncé, e postar nas redes sociais.

Lyric luta contra um câncer raro no cérebro, e já passou por quatro cirurgias. Acontece que o vídeo chegou até à diva pop, e Beyoncé enviou flores com um cartão fofo para Lyric, que apareceu emocionada no post onde dividiu a notícia com seus seguidores.

No cartão, Bey colocou um trecho de Love on Top e fez uma rima dizendo que Jacks a inspirou muito mais do que o contrário, e contando que não vê a hora de conhecê-la.