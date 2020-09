A Máquina do Tempo: Spotify lança nova playlist personalizada

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



28/09/2020 | 15:18



Uma das áreas mais bacanas do serviço de streaming musical Spotify é a seção Feito para você (que fica dentro de Sua Biblioteca). Nela, há diversas playlists personalizadas de acordo com o gosto do usuário – No repeat, De volta para o repeat, as músicas mais ouvidas de acordo com o ano.

Recentemente, entrou na seção Feito para você a seleção musical A Máquina do Tempo. De acordo com o Spotify, trata-se de “uma playlist para você que é uma verdadeira viagem no tempo”. Ao que tudo indica, trata-se de uma reunião de canções antigas que devem estar dentro do gosto do usuário (no caso da reportagem do 33Giga, a lista ficou perfeita, emulando algo entre Gazeta FM dos anos 90 e Alpha FM de atualmente, mesmo).

Há alguns anos, o Spotify colocou no ar outra playlist chamada Máquina do Tempo, mas ela tentava adivinhar os gostos da pessoa durante a adolescência ou juventude. Não é a mesma.

Para acessar a nova A Máquina do Tempo, no computador, entre em seu aplicativo e vá a Sua Biblioteca. Entre em Feito para você e encontre a seção 100% Você. No smartphone, basta entrar em sua página inicial e procurar por 100% Você ou Feito para (seu nome de usuário).

Como o Spotify costuma disponibilizar novidades aos poucos, talvez a playlist ainda não esteja disponível para você. Se for o caso, aguarde uns dias ou atualize seu aplicativo.