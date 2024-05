Geovane Corrêa renuncia ao mandato de vereador em Mauá

O vereador Geovane Corrêa (PT) renunciou ao mandato nesta terça-feira (dia 7). Após ser acusado de pedofilia e responder a inquérito policial, o parlamentar anunciou que vai deixar o Legislativo em definitivo. Ele era presidente da Câmara.

O pedido de renúncia foi protocolado às 13h51 na secretaria legislativa. "Uma decisão difícil, mas o melhor caminho para cuidar de mim mesmo e voltar a ter equilíbrio emocional pensando na saúde e família. O mais importante disso tudo foi provar minha inocência com arquivamento dessa denúncia infundada e oportunista, com uso eleitoral. Quero agradecer a todos aqueles que sempre depositaram suas confianças em mim e estão sempre do meu lado. Tenho orgulho do tempo em que passei na Câmara ajudando a resgatar a confiança do povo da nossa cidade e colocar Mauá no lugar de onde ela nunca deveria ter saído, nos trilhos do desenvolvimento", divulgou Corrêa em nota.

O ex-presidente afirmou dias atrás, após o MP (Ministério Público) arquivar a denúncia, que reassumiria o comando da Casa nesta terça-feira. Ele estava afastado havia 60 dias para se defender das acusações. Cida Maia (PT), que estava ocupando a vaga interinamente, assume definitivamente.

Neste momento, vereadores votam a escolha do novo presidente. Getúlio Batista de Andrade Junior (PT), o Junior Getulio, é o favorito.

Reportagem em atualização