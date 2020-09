Simon Cowell já está andando após acidente grave - mas ainda tem um longo período de recuperação

25/09/2020 | 18:10



Como você viu, Simon Cowell sofreu um acidente domiciliar e quase ficou paralítico após cair de uma bicicleta. Na época, o empresário passou por uma cirurgia de seis horas e, felizmente, não teve complicações muito sérias.

Recentemente, a compositora Sinitta, grande amiga do jurado do programa The X Factor, deu uma entrevista ao Entertaiment Daily sobre o atual estado de saúde de Simon.

- Foi um acidente sério. Então para pessoas que o amam, como eu, foi muito, muito assustador. Ele já deu alguns passos, então ele se assegurou de que não está paralisado. Mas ele terá que tomar o seu tempo e se recuperar.

Uma fonte ainda afirmou que Simon está contando com a ajuda de cristais de cura neste período.

- Dois de seus amigos procuraram e o entregaram alguns cristais de cura poderosos, que Simon leva consigo. A maioria das pessoas não diria que Simon seria uma pessoa que tem cristais, mas ele e Lauren [Silverman, sua esposa] tem alguns pela casa. Ele está em bons espíritos e suas costas estão bem melhores.

Boas notícias, não é?