Azulão vai ao Sul com time alternativo

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



25/09/2020 | 00:01



O São Caetano faz amanhã seu segundo jogo pelo Campeonato Brasileiro da Série D. Depois da derrota em casa para o Caxias-RS, por 1 a 0, o Azulão vai a Ijuí-RS visitar o São Luiz, que na estreia venceu o Tubarão-SC, fora de casa, por 1 a 0. E a intenção do técnico Alexandre Gallo é, assim como na partida anterior, utilizar time alternativo, preservando a maioria dos titulares para o jogo da volta da semifinal do Paulista da Série A-2, quarta-feira, às 16h30, contra o São Bento, no Estádio Anacleto Campanella.

“Vamos com equipe alternativa, não tem como, até porque é uma viagem que começa na sexta-feira (hoje), às 5h e acaba só na segunda-feira, então teríamos quatro dias a menos de treino, de trabalho. Se faz necessário nesse momento. (A Série A-2) É nosso foco agora. É claro que o Campeonato Brasileiro é superimportante, mas não tem como utilizar a (mesma) equipe no sábado (amanhã)”, explicou o treinador azulino.

Desta maneira, jogadores recém-chegados e alguns garotos promovidos da base ganham oportunidade mais uma vez na equipe.