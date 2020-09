Ex-diretor do SBT vai assumir comando da EBC

24/09/2020 | 22:20



Ex-diretor do SBT, o publicitário Glen Valente vai assumir o comando do Empresa Brasil de Comunicações (EBC), do conglomerado de mídia estatal que responde pela TV Brasil, pela Agência Brasil e por diversas emissoras de rádio, incluindo a Rádio Nacional. O nome dele foi indicado ao Palácio do Planalto pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria, e a oficialização é aguardada para os próximos dias no Diário Oficial da União (DOU).

Atualmente, Valente ocupa o cargo de secretário de Publicidade e Promoção na Secretaria de Comunicação. O publicitário chegou ao governo em abril de 2019, a convite do chefe da Secom, Fábio Wajngarten.

O ex-diretor do SBT substituirá o general Luiz Carlos Pereira Gomes, que estava no posto desde agosto de 2019. Indicado pelo ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, o militar é alvo de críticas de funcionários da EBC.

Inicialmente, o comando da EBC seria entregue a José Emílio Ambrósio, ex-diretor da Band, como mostrou o Estadão em agosto. Entretanto, segundo apurou a reportagem, o nome dele foi vetado porque não cumpria as exigências para o posto, apesar da longa experiência com passagens pela Rede Globo e RedeTV!.

Com a ida de Glen Valente para a EBC, a secretaria de Publicidade e Promoção será assumida por Rodrigo Fayad, hoje na Secretaria de Articulação.