Ponte Preta deve perder atacante Zé Roberto para o Atlético-GO

24/09/2020 | 11:50



A Ponte Preta está próxima de ter uma baixa para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante Zé Roberto recebeu uma proposta do Atlético Goianiense e está acertando os últimos detalhes para rescindir seu contrato com o clube campineiro, que ia até o final da competição. Ele chegou por empréstimo junto ao Mirassol.

Zé Roberto, 29 anos, fez nove jogos com a camisa da Ponte Preta e marcou apenas um gol. O jogador chegou ao clube campineiro depois de fazer grande jogo nas quartas de final do Campeonato Paulista frente ao São Paulo, quando fez dois gols. Ele tem passagens também por São Bento, Santos e pelo próprio Atlético-GO.

Sua passagem pelo clube goiano aconteceu nesta temporada. No entanto, atuou apenas um vez. Ele recebeu uma proposta do Baniyas, dos Emirados Árabes Unidos, e acabou deixando o clube sem ser aproveitado. Agora, volta para dar continuidade ao projeto apresentado no início do ano. O principal objetivo da equipe é permanecer na Série A.

A saída também se dá pelo fato de ter perdido espaço na equipe de João Brigatti, principalmente após o clube reforçar o setor com nomes como Bruno Rodrigues, Matheus Peixoto e Guilherme Pato. Zé Roberto tem sido opção no banco de reservas. Ele, inclusive, entrou durante o empate por 1 a 1 entre Ponte Preta e Operário.

O atacante deixa a Ponte para reforçar o setor ofensivo do Atlético, que tem apenas 12 pontos no Brasileirão, dois a mais do que o Bragantino, primeiro dentro da zona de rebaixamento. A diretoria do clube campineiro ainda não confirma a negociação.