As boas lembranças dos nonos e nonas

O tecelão e o eletricista

Texto: José Roberto Fornazza



Meus quatro nonos e nonas já nasceram no Brasil, no período 1901 a 1909.

Angelo Volpi (1901/1978) nasceu em Cabreúva, casou-se com Regina Pierobom (1906/1993), de Indaiatuba. Foi um pacato tecelão e botou sete filhos e filhas no mundo, inclusive minha mãe Hilda. Viu a fase áurea do Paulista de Jundiahy (anos 1920), e escalava a linha do Paulista da época, com Bueno, Camargo e Lamaneres. Era corintiano ou palmeirense, nunca soube ao certo. Seus filhos eram corintianos (como minha mãe) ou palmeirenses (como meu tio).

Ugolino Fornasa (1901/1998) nasceu em Jundiahy, casou-se com Amabile de Favare (1909/1990), de Atibaia. Esse foi da pá virada...

Por ter pai (Stefano) alfabetizado e mestre de tecelagem, e mãe (Luiggia) alfabetizada, estava um passo à frente do resto da italianada.

No começo do século passado, era eletricista de profissão, ou seja, o estado da arte. Quando já idoso e tomava uns vinhos a mais, contava suas aventuras de juventude, com passeios ao Guarujá, o cassino, mulherada... Ele deitou e rolou, literalmente.

Nono Ugo, como era chamado, nasceu em Jundiahy, morou em São Paulo aos 11 anos, depois em Sorocaba no início dos anos 1920, e em 1924 estava de novo no Cambuci, na Rua José Bento, ganhando bem, solteiro, aproveitando a vida, quando tudo mudou de repente...

Domingo em Memória:

A revolução e a fuga

No relato acima, um modelo simples de lembrar aqueles a quem podíamos confiar verdadeiramente. São os nossos avós: onde nasceram os seus?, prezado leitor. Você guarda fotos deles, quando jovens? O engenheiro Fornazza, do Memofut (Grupo Literatura e Memória do Futebol), guardou, e divide conosco, livremente, com a felicidade dos bons netos.

Chatô em Nova Iorque

Texto: Antonio de Andrade

Em 1º de janeiro de 1950 o jornal Diário de São Paulo, pertencente a Assis Chateaubriand, informava que a primeira e única estação (de televisão) existente no Brasil localizava-se no Rio de Janeiro, em fase de montagem, pela Rádio Tupi daquela capital.

Uma segunda estação encontrava-se no porto de Nova York aguardando embarque para São Paulo.

Empresário bem-sucedido, com especial predileção pelas inovações eletrônicas, Assis Chateaubriand estivera, em julho de 1944, nos Estados Unidos para saber das novidades em relação a equipamentos radiofônicos para equipar suas inúmeras emissoras de rádio espalhadas por todo país.

Em visita à sede da RCA Victor em Nova York, deparou com aparelhos receptores de televisão em pleno funcionamento. De imediato propôs a compra de equipamentos para duas emissoras de televisão, uma a ser instalada no Rio de Janeiro e outra em São Paulo. Foi aconselhado, pelos dirigentes da RCA Victor, a aguardar até o fim da Segunda Guerra Mundial, quando equipamentos de maior qualidade estariam disponíveis (Continua).

Diário há meio século

Quinta-feira, 24 de setembro de 1970 – ano 13, edição 1342

Manchete – Crise no Oriente Médio: União Soviética adverte Estados Unidos.

Editorial – Área da (tecelagem) Kowarick e seus problemas.

Santo André – Prefeito Newton Brandão entrega grupo escolar e 25 ruas asfaltadas no Jardim Ana Maria.

Educação – Hoje (24-9-1970) a aula inaugural da Faculdade de Educação Física de Santo André.

Escala Social (Serafim Vicente) – Os funcionários públicos de Santo André estão preocupados com algumas coisas que vêm acontecendo na Prefeitura, com referência a nomeações e criações de cargos. O negócio não está nada bom. Parece que vai dar confusão.

Em 24 de setembro de...

1915 – Seguiu para sua propriedade agrícola, em Batatais, Interior de São Paulo, o coronel José Domingos Arouca, residente em Santo André.

- Trento Masini nasce em São Bernardo. Toda uma história de vida junto à colônia italiana.

1920 – Além do Municipal (inaugurado em 1911), São Paulo possuía pelo menos mais cinco grandes teatros: Royal Theatre (Rua Sebastião Pereira), São Pedro (Barra Funda), São Paulo, São José (ao lado do Viaduto do Chá) e Apolo (Rua Dom José Gaspar).

No Apolo realizava-se espetáculo dedicado aos marinheiros do Couraçado (navio de guerra) Roma, ancorado em Santos; também era celebrada festa alusiva ao dia 20 de setembro e dedicada à colônia italiana.

Chegava à cidade o Circo Martinelli, com o salto da morte e a presença de Cutuba, o rei do riso, “que fará rir até os postes da Light”.

1975– Prefeitos do Grande ABC reúnem-se com o secretário dos Negócios Metropolitanos do Estado, Cerqueira Cesar, e combinam de constituir uma empresa intermunicipal de coleta de lixo, algo que jamais se concretizou.

- Tem início os serviços de terraplenagem do futuro shopping de São Bernardo, atual Metrópole.

1985 – Prefeito de Santo André, Newton Brandão inaugura trecho de sete quilômetros do Complexo Guarará, da Avenida Santos Dumont à Rua Xavantes.

Santos do Dia

- Nossa Senhora das Mercês, um dos títulos da Virgem Maria. Surgiu na Espanha, em 1218, quando da fundação da Ordem Religiosa dos Mercedários, que lutou pela libertação de cristãos escravizados por muçulmanos.

- Geraldo Sagredo. Bispo (Veneza, Itália, 980; Hungria, 1046). Dedicou-se à renovação litúrgica. Procurou tornar os cultos agradáveis e festivos

Internacional – Hoje, a festa maior de Barcelona, Espanha, em homenagem à padroeira, Maré de Deu de La Mercè.

Municípios Paulistas

Celebram aniversários em 24 de setembro:

- Urupês, elevado a município em 1928, quando se separa de Itajobi, na região de Araraquara.

- Santa Mercedes, elevado a município em 1954, quando se separa de Paulicéia, na região de Valparaíso.