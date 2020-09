23/09/2020 | 10:10



Anitta vem compartilhando em suas redes sociais inúmeros vídeos da coreografia de Me Gusta, sua parceria com Cardi B e o rapper Myke Towers. Na última terça-feira, dia 22, no entanto, uma das publicações chamou a atenção dos fãs, que perceberam que a cantora chamou uma das dançarinas de namorada!

A moça do vídeo é uma modelo e se chama Maria Mingueza. Ao publicar o vídeo no feed, ela avisou:

Não olhem tanto para a da esquerda, que é minha namorada.

Uma seguidora, então, comentou a declaração, dizendo:

Eu pensei que eu fosse sua mulher.

Anitta, por sua vez, respondeu:

Desculpa, meu amor. Maria chegou primeiro e levou meu coração.

Maria é de Barcelona, na Espanha.