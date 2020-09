Ex de Fernando Zor diz que filha do cantor não quer mais o dinheiro do pai - apesar de ter direito: - Quer andar com as próprias pernas

22/09/2020 | 15:11



Aline Oliveira, ex de Fernando Zor, vem recebendo ataques na internet desde que revelou que o cantor não é próximo da filha que tiveram juntos, Kamily Zor. Após a afirmação, a própria Kamily decidiu vir a público confirmar que o pai é ausente, mas que nunca deixou faltar nada a ela financeiramente. E por mais que tenha direito à pensão, a jovem de 18 anos de idade não tem intenção de depender do sertanejo por muito tempo. Em entrevista à colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, Aline conta que a filha quer ser bem sucedida profissionalmente para não receber mais auxílio de Fernando.

- [Ela pensa] que quer andar o mais rápido que ela puder com as próprias pernas, para que as pessoas parem de dizer que ela quer o dinheiro do pai. Mesmo que seja um direito que ela tenha, ela não quer isso por muito mais tempo. As pessoas querem rotular como se fosse uma opção para ela, mas é direito gente, pelo amor de Deus! Parece loucura, né? Mas os fãs mais parecem cegos do que fãs. Então, na verdade, o que ela quer é emplacar com os projetos dela para ela dizer Obrigada pai, o senhor pode dar tchau para sua obrigação. Agora vamos curtir juntos. Não sou mais um peso para você. Ela não falou isso, mas eu a conheço bem.

De acordo com Aline, as ofensas em suas redes sociais já se tornaram frequentes.

- Obviamente fui linchada por fãs do artista, afinal ele é um ídolo, e inclusive eu sou fã dele como artista. Os fãs fizeram uma confusão porque levaram para o lado pessoal, achando que eu procurei a imprensa, e não foi nada disso. Apenas respondi uma pergunta que me fazem há anos e eu nunca respondi. Tanto eu como a Kamily recebemos perguntas e comparações das duas filhas e eu sempre trabalhei a cabeça dela para o lado positivo da situação. Mas é uma chatice receber comparações todos os dias. E nesse dia que eu respondi essa pergunta que fez toda essa confusão. Eu só estava meio sem paciência por conta de todas as mensagens que recebemos sobre ele ter estado ali perto e não ter vindo visitá-la. Mas também recebi muitas mensagens de mães e filhas que passam por isso. Enfim, tentei passar força e coragem.

Inclusive, ela afirmou que foi ameaça por Fernando.

- O Fernando não é de encarar nada. Ele nunca encara os problemas, tudo o que ele puder, ele vai terceirizar. Ele apenas me respondeu com ameaças e pedindo por favor para eu não continuar falando sobre esses assuntos e nem contar as coisas que ele já me contou sobre algumas coisas da vida dele. [...] Ele tentou me ameaçar, mas aí já coloquei ele no lugar dele. E logo após ele me bloqueou. Acredito que para não continuar arrumando provas contra ele mesmo, já que ele fala as coisas pelo WhatsApp, né? E sobre a Justiça, eu nem cogito porque não tenho que reivindicar nada. Kamily já tem 18 anos e mesmo na Justiça não conseguirei para minha filha o que ela já quis, que era presença, apoio, atenção e parceria. Ela não queria as fotinhas do Instagram. Outra coisa que as pessoas têm que saber interpretar é o que é falar mal com o que é falar a verdade. Fernando é um cara incrível, amigo, alegre, querido, bondoso, mas não é um pai presente e ponto. Isso não é falar mal.

Aline ainda citou que pediu para Fernando se manifestar para que os xingamentos não afetassem Kamily - o que não foi feito pelo músico.

- Fui eu que entrei em contato pedindo para ele pedir para os fãs dele e do casal Mafe [Maiara e Fernando] pararem de agredir a Kamily e ele falou que isso era para eu ver o que acontece por falar sobre as coisas que eu falei. Mas a minha filha não falou nada! E eu gostaria que, assim como ele saiu em defesa das mulheres que foram vinculadas a uma suposta festinha em Porto Rico e ele veio a público pedir respeito, que ele fizesse o mesmo pela filha. Mas pela filha ele não pode, disse que não ia fazer nada. E com a minha filha ele falou duas vezes, como se nada tivesse acontecido. Entrou em uma live dela, mandou coraçõezinhos e, por incrível que pareça, ele mandou duas lojas de amigos dele que querem fazer uns trabalhos com a Kamy. Ele nunca tinha feito isso. Nunca fez ponte de nada pra Kamily e paro trabalho dela. A Kamily tem um canal há sete anos e ele deve ter postado sobre o canal nas redes dele menos que os dedos de uma mão. Aí as pessoas falam Ah, ela quer que ele faça ela ficar famosa. Eu não estou falando dela enquanto filha do Fernando artista, e sim ela poder contar com o pai. Se fosse o meu filho que não tem o pai famoso e tivesse um canal, eu iria fazer questão que ele o apoiasse e compartilhasse.

E lamentou não poder fazer nada pela filha.

- Eu me sinto impotente em relação à minha filha. Não quero jamais que ela passe por aquela fase depressiva que passou. Em relação aos ataques que recebo, eu tiro de letra. Lamento pela minha mãe também, a dor que ela sente lendo esses insultos direcionados a mim. Ela me ligou preocupada, tentei tranquiliza-la, porque eu sei como é. Eu passo a mesma dor com os insultos que a Kamy recebe. Mas eu sei quem eu sou, tenho minha identidade bem definida e respondo à altura cada comentário agressivo ou direct que chega até mim. Estou tranquila! Já com a minha filha, me sinto impotente, porque ela sofre por mim, por ela e principalmente pela causa disso tudo: a ausência do pai.

Aline aproveitou para comentar a postura de Mikelly Medeiros, ex-esposa de Fernando que o defendeu nas redes sociais.

- Ela tem o direito de responder tudo isso, afinal eles tiveram uma história longa e, depois do estresse do final do casamento, eles conseguiram resgatar a amizade, coisa que até antes de eu responder essa pergunta sobre ausência dele como pai, também tínhamos. Vai ver por isso ela segue defendendo ele. Ela não quer problema com ele. Dei a minha opinião sobre as declarações dela no meu Instagram. Eu nem a sigo, mas novamente as fãs que gostam de causar me mandaram no meu direct e eu coloquei que foram falsas e levianas. Ela disse que não pode falar sobre o Fernando como pai da Kamily. Mas ela pode, sim. Essa mulher já me viu chorando e expondo a dor que a minha filha sentia com a ausência do pai. Eles iam na terapia familiar juntos no período em que a Kamily esteve morando com ele. Ela sentia que ninguém a enxergava e a pedagoga, na época, teve que tentar ajudar o emocional da Kamy, por causa de toda essa ausência. Então, sobre as perguntas que ela respondeu, era melhor ter respondido que ela não queria falar sobre, porque o que ela respondeu foi como se fosse algo novo e não é. Isso é bem antigo. Eu não estou falando disso agora, falo isso há anos. Mas essas mesmas pessoas que adoraram as respostas dela são as que me julgaram ou me agrediram por eu responder a pergunta que me foi feita. Então o lance é responder o que agrada, né? Eu só usei a linguagem que ele entende, que é a imagem dele. Acho que começou a dar certo. E não é que ele respondeu rapidinho o dia que ela chamou ele semana passada? Ele demorava semanas. E não era por conta do trabalho, porque muitas vezes dava pra ver pelos Stories o que ele estava fazendo: pescaria, festa com amigos, viajando com alguém, pescaria de novo, festa, vez ou outra uma gravação, pescaria de novo? Enfim, é questão de prioridade mesmo.

E esclareceu os boatos de que não gostava de Maiara, ex-namorada do cantor.

- A Maiara não tem nada a ver, eu volto a repetir isso. O que aconteceu foi que logo quando anunciaram o término, muitas fãs vieram me perguntar sobre ela. E eu fiz a besteira de responder. Essa mensagem repercutiu e o que eu falei era a minha opinião sobre algumas coisas. A Kamily não tem nada a ver, ela é muito discreta, não é de falar nada, não conta nada. Nem quando eu já sei ela diz que não sabe. Quem mais me falou as coisas foi o próprio Fernando. Mas essas coisas que respondi sobre a Maiara não faz dela uma pessoa ruim. Foi uma resposta sem maldade. Eu só não gostaria que o ambiente que minha filha estivesse em alguns momentos rolasse muitas brigas e bebida. E eu não estou falando de beber socialmente, eu falo de coisas mais complicadas, que não quero mencionar, porque vai envolver a todos e o foco não é a ex ou a atual do Fernando e sim a ausência dele como pai. E isso não tem a ver com as ex-mulheres porque elas, de certa forma, até ajudavam ele a ser mais presente. A Maiara, por exemplo, até levou a Kamy para lá de surpresa e tudo por conta dela. Ela foi ótima com a Kamily e posso garantir a todos vocês que a Kamily foi ótima com ela. A Maiara é um ser humano diferenciado. Apesar de eu nunca tê-la visto pessoalmente, conversamos bastante algumas vezes por ligação e por WhatsApp. E não falo isso por conta das retaliações, porque estou me lixando para isso. Eu fui mal interpretada e gostaria de esclarecer, pois a minha resposta foi por causa de alguns episódios que eu soube.

Ela afirma, ainda, não ter medo de nada e de ninguém.

- Quando se está pautada na verdade, não tem porque ter medo. Falam que minha filha vai ficar com raiva de mim, mas também não tenho medo disso, porque sei o que eu plantei no coração dela e do vínculo que temos e sempre tivemos. Ela pode até se magoar comigo, mas ela sabe que poderá contar comigo sempre e os motivos pelos quais eu fiz tudo que fiz.

Por fim, Aline conta que Fernando está proibido por seus advogados - e pelo próprio Sorocaba, sua dupla sertaneja -, de se manifestar sobre o assunto nas redes sociais. Ela também diz não saber se não pode falar o nome do cantor publicamente, já que não recebeu nenhuma notificação judicial. E apesar de toda a polêmica, ela espera que a situação termine de uma maneira mais positiva.

- Recebi uma minoria de críticas negativas, algumas críticas bem-educadas e com empatia e procurei responder uma a uma. Porém, chegaram muitas pessoas que se identificam com essa situação e me encheram de mensagens positivas, que apenas me fortaleceu mais ainda. Eu espero que assim como na Bíblia, lá em Malaquias 4:6, que diz que Deus converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, espero que os pais sejam mais atenciosos com seus filhos e não desperdicem a infância dos seus filhos. Que aprendam a olhar seus filhos nos olhos e conhecer só de olhar, que não troquem momentos com seus filhos por festas, bebedeiras, farra, mulherada ou trabalho, porque o tempo é implacável. E ele não volta para que o tempo perdido seja recuperado. Mães, sejam fortes, corajosas, tenham bom ânimo, cuidem do emocional dos seus filhos, cuidem do coração, preservem a imagem desses pais até onde conseguirem. Esperem a fase adulta ou a maioridade para que esses filhos possam compreender quem é o pai. No meu caso tenho duas realidades: já fui no Facebook do pai do meu filho em algum momento pedindo atenção dele para com o filho e lógico que isso não virou notícia, porque ele é anônimo. Então não pensem que faço isso apenas com o Fernando.