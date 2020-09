Kanye West preocupa após mensagem assustadora para a filha: Estou indo para a guerra e colocando minha vida em risco

19/09/2020 | 13:11



Kanye West tem preocupado seus fãs e seguidores na última semana, após fazer uma publicações em seu Twitter. O rapper postou um vídeo fazendo xixi em um prêmio do Grammy, como protesto contra sua gravadora, e chegou a ser banido da rede social após divulgar o número de telefone de um jornalista da Forbes. Agora, uma mensagem ainda mais perturbadora alarmou os fãs.

Segundo o Daily Mail, na última sexta-feira, dia 18, Kanye publicou uma mensagem assustadora para a filha mais velha, North West, de sete anos de idade. No tweet o rapper diz o seguinte:

North, eu estou indo para a guerra e colocando minha vida em risco. Se eu for morto, nunca deixe que a mídia branca te diga que eu não fui um bom homem. Quando as pessoas ameaçarem te tirar da minha vida apenas saiba que eu te amo.

Junto com o post, Kanye publicou uma foto de North sorrindo. A publicação foi deletada pouco tempo depois, mas já alarmou os fãs, que ficaram preocupados com a saúde do rapper - que luta contra o transtorno bipolar há anos.

Uma internauta escreveu:

Nós vimos o seu tweet deletado. Você precisa de ajuda de médicos, da família e amigos. Senão isso não vai acabar bem.

Além da mensagem perturbadora, Kanye também virou assunto ao fazer um tweet direcionado à Taylor Swift, com quem tem uma rixa desde 2009. Na publicação, o rapper diz que a ajudará a conseguir suas gravações originais - também chamados de masters - de volta. Para quem não lembra, em 2019 a cantora revelou que perdeu os direitos sobre suas músicas, que agora pertencem ao empresário Scooter Braun.

Sobre isso, Kanye escreveu no Twitter:

Eu vou pessoalmente fazer com que Taylor Swift consiga suas masters de volta. Scooter [Braun] é um amigo próximo da minha família.