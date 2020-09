Sikêra Jr. dispara sobre Alessandra Scatena em programa ao vivo: A viúva da sorte

18/09/2020 | 11:10



Sikêra Jr. deu o que falar na última quinta-feira, dia 17, enquanto apresentava o programa Alerta Nacional, exibido pela RedeTV. Isso porque, após Alessandra Scatena apresentar o sorteio de uma moto dentro do noticiário, o apresentador surpreendeu pela forma em que citou a ex-assistente de palco de Gugu Liberato.

- Alessandra Scatena, a viúva da sorte!, disse o apresentador após Scatena, que comanda o Festival de Prêmios, devolver o link para ele.

Não foi possível ver a reação de Scatena com a fala do colega de emissora. No entanto, nas redes sociais, os internautas não perderam a oportunidade de comentar sobre o inconveniente, já que Scatena perdeu o marido, Rogério Gherbali, há cerca de dois meses. Ele não resistiu às complicações da Covid-19.

Esse cara é desnecessário, escreveu um internauta

Essa praga subestimou o vírus, menosprezou o isolamento, contraiu o covid-19, quase bateu as botas, e nem assim adquiriu empatia, aliás isso é um mal caráter. O nível de quem assiste esse senhor é deplorável!, disse outro.

Aff que cara sem noção....ele também poderia ter morrido, porque ficou bem mal quando pegou, disse mais uma internauta, citando o fato de Sikêra também ter tido coronavírus.