Especial com Brad Pitt e Jennifer Aniston ganha nova data de estreia; confira!

14/09/2020 | 16:11



Jennifer Aniston e Brad Pitt aparecerão em um mesmo especial, juntos, pela primeira vez em anos. Segundo informações do site norte-americano People, os dois farão uma leitura do livro Fast Times at Ridgemont High, de Dane Cook, ao lado de nomes como Morgan Freeman, Henry Golding, Shia LaBeouf, Matthew McConaughey, Jimmy Kimmel, Julia Roberts, John Legend, Ray Liotta e Sean Penn. Os artistas se juntaram para arrecadar dinheiro na luta contra o novo coronavírus, além de contribuir para as organizações CORE, do próprio Sean Penn, e REFORM Alliance, que tem o apoio dos rappers Meek Mill e Jay-Z.

O especial deveria ir ao ar em 20 de agosto, mas foi adiado. Agora, está confirmado para a próxima quinta-feira, dia 17.

Brad e Jennifer foram casados por cinco anos, de 2000 a 2005. Recentemente, eles se encontraram nos bastidores da premiação Screen Actors Guild Awards. Parece que eles não guardam nenhuma mágoa do relacionamento, não é?