São Paulo tem queda de número de mortes pela oitava semana consecutiva

Miriam Gimenes



14/09/2020 | 12:44



Pela quinta semana consecutiva, o estado de São Paulo teve queda no número de mortes ocasionada pela Covid-19. A informação acaba de ser dada pelo governador João Doria (PSDB), em coletiva no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. A redução no número foi de 8%, entre os dias 5 e 12 de setembro.

"Estamos com a pandemia controlada no estado, mas é importante dizer que ainda estamos em quarentena. Por isso é importante que todos evitem aglomerações e sigam os protocolos para que estes números continuem caindo. Só conseguiremos voltar a viver como antes quando tivemos a vacina", alertou o secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn. Ele também disse que São Paulo tem 51,1% de ocupação de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), menor índice desde o início da pandemia.

Doria também anunciou que já foram arrecadados R$ 97 milhões da iniciativa privada, montante que será utilizado para construir a fábrica do Instituto Butantan, cujas obras deverão ter início no dia 1º de novembro. "Estamos aguardando uma sinalização do governo federal para dobrar a capacidade de produção aqui em São Paulo. O que temos garantido são 61 milhões de doses até março de 2021. Mas com o auxílio federal podemos aumentar estes números", garantiu o governador. O dinheiro já arrecadado ajudará a modernizar, comprar maquinário e aumentar a capacidade da fabricação da Coronavac.