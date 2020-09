Dulce María entrega sexo do bebê em chá revelação e Anahí comenta: Como você sonhou

14/09/2020 | 10:10



A ex-RBD Dulce María anunciou o sexo do primeiro filho que está à espera através de um chá revelação! A novidade foi publicada em seu Instagram, no último domingo, dia 13, e a atriz e cantora aparece com o marido Paco Álvarez em um vídeo superfofo.

Enquanto Dulce exibe a barriguinha saliente, Paco aparece soltando uma fumaça rosa e revelando que estão à espera de uma menininha.

Estamos felizes e agradecidos a Deus por essa grande bênção, escreveu ela na legenda.

Após a publicação, a atriz recebeu diversas mensagens carinhosas de fãs e amigos famosos, como Anahí, sua companheira em RBD.

Como você sonhou! Uma linda bebê!, escreveu ela.

Álvarez também postou o vídeo do momento da revelação e se declarou à amada:

Obrigado linda por me dar tanta alegria e felicidade. Estamos construindo uma casa inquebrável, cheia de amor e felicidade. Eu te amo.

Os dois se casaram no final de 2019, após quase três anos de relacionamento. Na ocasião, a atriz já revelava que queria aumentar a família.