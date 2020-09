Vem comigo...

Ademir Medici

14/09/2020



Esta missão nos foi confiada por um professor universitário, Antonio de Andrade, nascido em São Caetano e que reside em Santo André, velho amigo do Gipem (Grupo Independente de Pesquisadores da Memória) do Grande ABC.

Outro suporte: o Memofut (Grupo Literatura e Memória do Futebol), formado por telespectadores que adoram assistir um jogo pela TV, da final da Copa do Mundo a um torneio infantil nascido na televisão com o nome de ‘Dente de Leite’.

Pois saibam: a história mostra que a televisão surgiu e se desenvolveu de planos simples ou mirabolantes que deram certo ou fracassaram. Que tiveram seus momentos, que desapareceram ou perpetuaram-se. Silvio Santos deu certo, tanto assim que comprou sua própria TV, e foi se atualizando, quer queiram ou não os politicamente corretos.

A televisão provocou debates. Ganhou espaço na mídia. Enfrentou as novas plataformas de comunicação, e aí está. Qual a sua lembrança? Quando o Grande ABC foi cenário na televisão brasileira?

A intenção é simples: lembrar momentos e situações ligadas à TV, do milésimo gol de Pelé ao Museu da Televisão Brasileira, obra de gente como Vida Alves e que implora por uma mão amiga – museu que chegou a ser montado na Cidade da Criança, em São Bernardo, e que partiu daqui como um programa que não encontrou patrocinadores.

O infografista Agostinho Fratini bolou dois logotipos – ou selos alusivos. Outros poderão ser criados. Memória, como sempre, será apenas o fio condutor de mais este momento importante, e popular, da história regional, paulista e brasileira. Venham comigo, como dizia Goulart de Andrade, antigo e saudoso repórter da TV.

LOGOTIPOS

Os selos propostos trazem duas marcas: a norte-americana e a brasileira, como explica o professor Antonio de Andrade:

1 – Padrão da RCA utilizado pela TV Tupi. Os mais antigos vão lembrar. Ficava o dia inteiro na tela, até o início das transmissões. Em destaque, um índio norte-americano.

2 – O indiozinho brasileiro, batizado de Tupiniquim, marca da TV Tupi Canal 3 desde a transmissão inicial. Foi criado por Mário Fanucchi, que fez de tudo na TV Tupi.

TV Tupi que foi inaugurada em 18 de setembro de 1950. Imaginem que correria foi a semana que antecedeu a estreia, daí porque Memória começa a falar da televisão brasileira na mesma semana, 70 anos depois. Que a série seja do agrado de todos e que todos participem.

Nota – A Rádio Tupi absorveu o indiozinho da TV. Ou foi o contrário? A flâmula reproduzida pertence ao acervo do memorialista Luiz Romano, de São Caetano.

