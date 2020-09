Atriz de Game of Thrones sai para jantar com astro de The Crown e aparecem boatos de namoro

13/09/2020 | 17:10



O jornal Daily Mail divulgou fotos que mostram os atores Matt Smith e Emilia Clarke saindo à noite do restaurante chique Bob Bob Ricard, no bairro do Soho, em Londres, na Inglaterra.

A dupla foi vista sozinha e muito sorridente dando um passeio pelas ruas da cidade na última sexta-feira, dia 11.

O encontro entre o príncipe Philip de The Crown e a princesa Daenerys de Game of Thrones motivou especulações sobre um possível romance, já que os dois estão solteiros. Matt se separou no início do ano da atriz Lily James.

O par se conhece há alguns anos e chegou a trabalhar junto no filme de 2015 O Exterminador do Futuro: Gênesis.

No Twitter, os internautas comentaram os rumores:

Emilia Clarke e Matt Smith estão namorando? Se for verdade seria lindo, meu Doutor favorito e minha Khaleesi, escreveu uma, em referência ao fato de que o rapaz interpretou a décima primeira encarnação do protagonista da série Doctor Who.

No entanto, nem todo mundo ficou tão animado com a notícia, dando a entender que Matt não é dotado de muita beleza:

Se Emilia Clarke não consegue encontrar alguém melhor do que ele, então não há esperança para mim.