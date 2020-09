Audiência no TST não tem acordo e greve continua

Da Redação



Sem acordo, a greve dos trabalhadores dos Correios continua. Após reunião entre as representações sindicais em audiência de conciliação no TST (Tribunal Superior do Trabalho), em Brasília, a ministra Kátia Magalhães Arruda, designada relatora do dissídio coletivo, marcou, para o dia 21, o julgamento da ação. Até a data, a paralisação terá completado um mês de vigência.

Os Correios informaram que seguem trabalhando para reduzir os efeitos da paralisação parcial dos empregados. “Durante o último fim de semana e feriado de Dia da Independência, os empregados das áreas administrativa e operacional estiveram mais uma vez unidos em prol da manutenção dos serviços da estatal”, informou, em nota.