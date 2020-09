Tiago Abravanel conta que Silvio Santos vive em uma bolha: - Quase como se eu estivesse falando com um extraterrestre

11/09/2020 | 14:11



Tiago Abravanel revelou um outro lado de seu avô, Silvio Santos! Em entrevista ao programa Ota Lab, o apresentador afirmou que o dono do SBT não possui muita experiência e vivência em atividades simples, por exemplo, fazer compras em comércio de rua.

- Olha, o Silvio que vocês não conhecem é muito mais introspectivo. Ele é muito observador. Não é porque ele é o Silvio Santos, mas tem uma parada, uma bolha em que ele vive, que ele não tem muita noção do que acontece no mundo. Óbvio que ele vê notícias. Mas ele não tem uma vivência de mundo, como eu por exemplo tenho, que semana passada estava de máscara na 25 de Março [rua de comércio em São Paulo] comprando coisas para o aniversário do meu sobrinho. Tipo, imagina. O Silvio Santos não vai na 25 nem a pau, não sei nem se ele sabe o que é 25.

Tiago ainda contou que Silvio, certa vez, ficou deslumbrado com um trio elétrico no Carnaval de rua.

- Em casa, parece que ele observa, através da gente, o mundo que a gente vê. Eu me lembro dele ficando muito impressionado de ver um trio elétrico meu no Carnaval. Ele falou Mas essas pessoas estão na rua curtindo o Carnaval? É isso mesmo? Eu falei É! Sabe como se eu estivesse falando com um extraterrestre? É quase isso.

Por fim, admitiu que a postura do avô é totalmente autêntica.

- É muito gostoso, porque é genuíno dele. Ele realmente não tem noção.

Bem diferente da figura que vemos na TV, não é?