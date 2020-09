Após 53 anos, Glória Menezes e Tarcísio Meira não renovam contrato com a Globo

11/09/2020 | 10:11



Demissões acontecem, isso é fato, e nem mesmo atores e atrizes de sucesso conseguem fugir. Nos últimos tempos, estão rolando algumas demissões ou rescisões de contratos de celebridades que fizeram parte de novelas e atrações bem-sucedidas da Globo. Após 53 anos de casa, Glória Menezes e Tarcísio Meira não tiveram o contrato renovado.

A emissora confirmou para a colunista Patricia Kogut, do jornal O Globo, que o cotrato chegou ao fim, mas que o casal pode voltar a trabalhar na emissora, num novo modelo de contratação.

Tarcísio e Glória, com quem tivemos uma longa parceria de sucesso, têm abertas as portas para projetos em nossas múltiplas plataformas. Nos últimos anos, temos tomado uma série de iniciativas para preparar a empresa para os desafios do futuro. Com isso, temos evoluído nos nossos modelos de gestão, de criação, de produção e de desenvolvimento de negócios. Em sintonia com as transformações do mercado, a Globo vem adotando novas dinâmicas com seus talentos, diz o comunicado.

Eles estrearam na emissora em 1967, na novela Sangue e areia, de Janete Clair. Na época. O trabalho mais recente do ator foi na novela Orgulho & Paixão, de 208, enquanto Glória esteve na novela Totalmente Demais, de 2015, e que está sendo reprisada atualmente no horário das 19 horas. Recentemente, eles apareceram no Altas Horas, através de uma videoconferência, por causa da quarentena.