Tom Brady dá detalhes sobre se faz sexo ou não com Gisele Bündchen em dia de jogo

11/09/2020 | 10:10



Nos Estados Unidos, a temporada de futebol americano começou oficialmente na última quinta-feira, dia 10! E no próximo domingo, dia 13, Tom Brady entrará em campo pela primeira vez como o quarterback de seu novo time, o Tampa Bay Buccaneers, após anos de carreira no New England Patriots. E para falar sobre suas expectativas do campeonato, o atleta marcou presença no podcast Armchair Expert e foi questionado sobre algo... indiscreto!

O apresentador Dax Shepard quis saber se ele faz sexo com sua esposa, Gisele Bündchen, em dia de jogo:

- Você faz amor com sua esposa em um dia de jogo ou isso está fora de questão?

Como resposta, ele deu risada e disse:

- Oh cara, isso provavelmente está fora de questão. Eu não diria que provavelmente nunca aconteceu, mas não acho que seria o momento. Esse não seria o meu aquecimento pré-jogo.

Interessante, né?