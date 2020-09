Luana Piovani se irrita com uso obrigatório de máscaras em Paris - e compara acessório do rosto com estar de absorvente interno na praia

09/09/2020 | 17:11



Luana Piovani causou polêmica nesta quarta-feira, dia 9, em seu perfil do Instagram. Após comemorar o seu aniversário de 44 anos de idade, a apresentadora mostrou nos Stories que estava indo pegar um avião com destino à Paris, na França. Entretanto, fez um desabafo assim que descobriu que o uso de máscaras era obrigatório nas ruas da capital francesa.

- Gente, vim dividir com vocês uma pequena depressão. Estou aqui no aeroporto indo para Paris e eu acabei de saber que em Paris as pessoas têm que usar máscara na rua. Eu estou muito passada. Porque em Portugal não precisa, na Suécia não precisa, na Espanha também não precisa... A gente entra em um lugar, coloca a máscara. Mas passar o dia inteiro de máscara? Imagina ir em um parque de máscara? Isso aqui dá palpitação, dá falta de ar. Estou muito arrasada. Devia ter checado antes, devia estar indo para um lugar que não tem que usar máscara na rua, né? P**a que p***u, cara. Tristeza isso.

A medida foi implementada como forma de prevenção à transmissão do novo coronavírus. Ao chegar em Paris, Luana ainda comparou o uso de máscaras com estar de absorvente interno na praia.

- Confesso que esse sol e ter visto a Torre Eiffel do avião me deu uma sensação um pouquinho melhor. Mas deixa eu dividir com vocês todo o meu pequeno drama, drama de quem está querendo tirar férias no meio da pandemia. Eu estava falando de ir para Londres, mas eu não posso. Eu tenho que fazer a quarentena porque estou na França. Eu poderia ir para Londres de Portugal, aqui da França eles pedem quarentena. Ou seja: não vou poder ir para Londres. Vou ter que me acostumar mesmo com essa masquerina aqui. Sabe o que eu fiquei pensando? Faz de conta que eu estou menstruada, né. E que eu estou na praia e tenho que usar absorvente interno, que é chatooooo.

Horas depois, a atriz respondeu aos comentários de alguns de seus seguidores do Instagram.

- Realmente, eu estou reclamando da máscara, eu sei que a situação está horrorosa. Mas eu estou falando da minha realidade, então não me julguem. E eu sou super obediente: tudo que não pode fazer, eu não faço, e tudo que pode fazer, eu faço.