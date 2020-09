Lily Allen e David Harbour se casam em Las Vegas - com direito a comemoração em hamburgueria!

09/09/2020 | 16:10



Lily Allen e David Harbour pegaram os fãs de surpresa na tarde desta quarta-feira, dia 9. Por meio do Instagram, os pombinhos anunciaram que se casaram em Las Vegas, no estado de Nevada, nos Estados Unidos.

Em seu perfil, o ator de Stranger Things brincou com o casório: Em um casamento celebrado pelo próprio rei, a princesa do povo casou-se com seu devoto, de origem humilde, mas gentil titular de cartão de crédito, em uma bela cerimônia iluminada pelo céu cinzento, cortesia de um estado em chamas a quilômetros de distância, em meio a uma pandemia global. Refrescos foram servidos em uma pequena recepção seguinte.

Segundo informações do site Daily Mail, o casal celebrou a união na The Graceland Wedding Chapel, aberta desde 1977. Bon Jovi, Johnny Depp e Billy Ray Cyrus foram alguns dos famosos que se casaram na capela.

Depois da cerimônia, Lily e David foram comemorar em uma hamburgueria. Melhor casal, né?

O vestido da cantora é da luxuosa marca Dior. E aí, você gostou?