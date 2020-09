Thiago Salvático fala sobre desistir de processo por herança de Gugu Liberato: - Não posso passar por isso

08/09/2020 | 11:10



Thiago Salvático voltou a falar sobre sua relação com Gugu Liberato! Em entrevista à jornalista Chris Flores, o chef de cozinha abriu o jogo sobre ter desistido do processo que abriu para ser reconhecido pela justiça como companheiro do apresentador, afirmando que eles viveram um romance durante oito anos.

Segundo Thiago, que mora na Alemanha, a desistência aconteceu por motivos pessoais.

- Sei muito bem dos meus direitos, mas quero seguir minha vida, meus negócios. Eu sei muito bem quem eu fui na vida de Gugu Liberato por oito anos. Talvez no futuro eu volte, mas nesse momento não posso passar por isso, afirmou.

Sobre o processo, ele garantiu que não estava atrás do dinheiro da herança de Gugu - e que seria apenas uma consequência:

- Eu queria o reconhecimento de que fui o companheiro dele, o resto é outra história.

Durante a conversa, Thiago também relembrou como conheceu Gugu em uma ponte aérea e que teria sido o apresentador quem deu o primeiro passo na relação. Ele falou ainda sobre o último contato que tiveram.

- Ele foi para os EUA na quarta-feira, íamos jantar na terça-feira, mas ele avisou que a mãe não estava muito bem e cancelamos. Nossa última mensagem foi quando ele já estava decolando. Estávamos conversando em vídeo, ele falou que me amava, eu falei que amava ele também e essa foi a última vez que nos falamos. Ele foi e é o amor da minha vida, vai continuar sendo, afirmou.