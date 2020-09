Motorista encontra lentidão no SAI no retorno à Capital

Do dgabc.com.br



07/09/2020 | 11:38



A Ecovias - concessionária que administra o SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) - implantou a operação subida por volta das 10h30 desta segunda-feira (7) para facilitar o retorno da Baixada Santista, mas ainda assim o motorista que retorna da praia encontra o tráfego congestionado na rodovia dos Imigrantes do km 56 ao km 46, por excesso de veículos. Pelo mesmo motivo, a via Anchieta, sentido São Paulo, registra lentidão do km 54 ao km 44.



A Interligação Planalto está bloqueada no sentido Ltoral, da Anchieta para a Imigrantes, por conta da Operação Subida (2x8).



Nas outras rodovias e trechos do sistema o tráfego segue fluindo normalmente.



Os caminhões que forem seguir em direção a São Paulo devem acessar o trecho de serra da via Anchieta.



O tempo está bom e a visibilidade é boa nos trechos.



O SAI está em Operação Subida (2x8). Para a descida, os motoristas utilizam a pista sul da via Anchieta. Já a subida da serra é realizada pela pista norte da via Anchieta e pistas norte e sul da rodovia do Imigrantes.