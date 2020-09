Cinco regiões evoluem e SP tem 95% das cidades na fase amarela

Vanessa Soares

Do Diário do Grande ABC



05/09/2020 | 00:01



Em coletiva de imprensa realizada ontem no Palácio dos Bandeirantes, o governador do Estado, João Doria (PSDB), informou que cinco regiões evoluíram para a Fase 3 do Plano São Paulo, que estabelece regras para retomada da normalidade. Agora, 95% do Estado está no estágio amarelo. Foram reclassificadas as regiões de Marília, Presidente Prudente, Registro, São João da Boa Vista e São José do Rio Preto.

O Grande ABC avançou para a fase amarela do Plano São Paulo junto com a Capital, na atualização feita no dia 26 de junho. Nesta fase é permitida a abertura, com restrições, de estabelecimentos comerciais, shoppings, prestadores de serviços entre outros setores da economia.

Segundo Doria, pela quarta semana seguida o número de óbitos, a taxa de infecção e o índice de ocupação de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) registraram queda. “Essa tendência vem se mostrando consistente, mas não significa que temos que baixar a guarda”, afirmou.

O governador disse que o Estado não fará nenhum evento público em comemoração a Independência do Brasil, celebrado na segunda-feira. “Peço que os cidadãos tenham cuidado ao sair de casa e, por favor, não façam aglomerações”, reforçou. Além disso, Doria anunciou o início da <CF51>Operação Independência</CF> com 20 mil PMs (Policiais Militares) reforçando a segurança em municípios do Litoral e estâncias turísticas do Interior. Ao todo serão 7.200 viaturas, 11 helicópteros e 32 drones em operação. “Objetivo é reforçar segurança e apoiar as prefeituras”, acrescentou o governador.