São Caetano vence Monte Azul com golaço de Anderson Rosa (dir.)

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



04/09/2020 | 17:08



O São Caetano saiu na frente do Monte Azul no confronto pelas quartas de final do Campeonato Paulista da Série A-2. Na tarde desta sexta-feira (4), sob forte calor de 35ºC no Estádio Otacília Patrício Arroyo, em Monte Azul Paulista, a equipe do Grande ABC venceu por 1 a 0, com um golaço do meia Anderson Rosa, aos 30 minutos do segundo tempo. Assim, o Azulão ficou em vantagem para a partida de volta, na semana que vem, dia 11, no Anacleto Campanella, que definirá quem avança para as semifinais.



A alta temperatura e o sol forte deixaram o duelo moroso. Tanto que a primeira etapa teve apenas uma boa chance para cada lado. Aos 30 minutos, Alex Reinaldo arriscou cobrança de falta da intermediária e obrigou grande defesa de Caio; a bola ainda tocou o travessão antes de sair por sobre o gol. Pouco antes do intervalo, Queven respondeu pelo Monte Azul, também em chute de longe.



Na segunda etapa, aos poucos os técnicos foram mexendo nas equipes. E as alterações promovidas por Luciano Dias e Alexandre Gallo surtiram efeito. Aos 16, o time da casa realizou boa trama ofensiva, Gustavo Ota cruzou rasteiro e Leandro Love desviou, mas Luiz Daniel demonstrou reflexo e realizou primordial defesa. Do outro lado, o São Caetano foi mais eficiente e conseguiu abrir o placar em jogada originária de bola parada. Aos 30, após cobrança de escanteio, Sandoval furou e Anderson Rosa apareceu na entrada da área para emendar de primeira e mandar no canto do goleiro.



O São Caetano ainda teve mais duas chances de aumentar ainda mais a vantagem para a partida de volta. Marcus Vinicius, porém, parou em Caio. Já Anderson Rosa, em tentativa no ângulo, ficou no quase, mas após o apito final celebrou o fato de o Azulão largar na frente do adversário. “A gente veio com o intuito de fazer grande jogo. Sair com a vantagem mínima foi muito importante para a gente decidir a classificação em São Caetano”, afirmou o camisa 10.