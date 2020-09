04/09/2020 | 17:11



Lucas Lucco revelou ao colunista Leo Dias que seu casamento no civil com Lorena Carvalho aconteceria no dia 27 de agosto. Nessa sexta-feira, dia 4, o cantor compartilhou algumas fotos do dia do casamento em seu Instagram. Na legenda, Lucas Lucco escreveu:

Casados! Pra mim, é uma grande honra ter essa mulher como minha esposa e um presente inestimável ter o seu amor. Um passo importante pra construção da nossa família. Obrigado por este e todos os dias vividos ao seu lado! Que Deus nos abençoe e guarde a nossa casa, te amo.

Nos comentários, o cantor recebeu várias mensagens de carinho de amigos, como Marcos Mion, que escreveu:

Lindeza, mano! Felicidades eterna pra essa família formada!