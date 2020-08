Wesley Safadão nega rumores de que teria inventado estar com coronavírus e mostra o exame

31/08/2020 | 12:10



Assim como Luísa Sonza, Wesley Safadão testou positivo para o coronavírus. Porém, após se deparar com acusações de que teria inventado estar com a doença, o cantor usou o Stories para fazer uma série de vídeos em que fala sobre o assunto e, de quebra, mostra o seu exame:

- Tão rolando uns comentários por aí que eu tô inventando que eu tô com Covid. Já pensou? Porque o meu [teste] deu positivo, o da Thyane deu negativo. Ela está aqui do meu lado. Bom, gente, durante essa pandemia eu já tive vários sintomas. Vários. Fiz os testes e deram negativos. Logo essa semana, que eu não estou sentindo nada, eu fiz o exame quinta-feira [dia 27], porque na sexta-feira eu ia gravar o programa do Faustão. E para gravar o programa do Faustão tem que ter o exame em dia. Eu fiz e, para surpresa, deu positivo.

O ex de Mileide Mihaile continua e ainda explica o fato de a sua esposa, que não está doente, estar acompanhando o marido nesse período, quando tecnicamente Safadão deveria ficar isolado de todos:

- Quando saiu o resultado, na sexta-feira, eu estava a caminho da TV Globo (...). Saiu o resultado, deu positivo, enfim, cancelou logo tudo. O programa, a live. Eu peguei o avião e vim embora para casa. Quando eu cheguei aqui, tinha um infectologista me aguardando, fez todas as perguntas. Beleza. Perguntamos sobre a Thyane estar próxima a mim. Só está eu e Thyane agora dentro de casa. Foi quando ele disse: amanhã faz o exame também e depois a gente vai definindo, juntos, como que a gente vai caminhar nos próximos dias. Bom, fizemos o exame. O meu deu positivo novamente e o de Thyane deu negativo. Perguntamos: doutor, Thyane dando negativo, ela se afasta?, disse, com Thyane completando a fala do marido dizendo que ela pode estar em período de incubação e há uma chance de se infectar. Por isso, ela vai refazer o exame ainda.

Por fim, Safadão conclui:

- Aí a gente vai fazer outros exames e vamos seguindo de acordo com o que o médico está falando. Então só para deixar claro, bem desenhado para todo mundo tirar qualquer dúvida, porque eu reparei que eu não tinha mostrado o meu teste positivo. Enfim, rede social é rede social. A gente convive com essas coisas.