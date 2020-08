Obituário - 31 de agosto de 2020

Ademir Medici



ROMEU BASSOLI

(São Bernardo, 21-10-1940 - 25-8-2020)

Os Bassoli são imigrantes de Tirol que se radicaram em São Bernardo no final do século XIX, logo após a criação do núcleo colonial destinado à mão de obra estrangeira para formar um cinturão agrícola em torno da Capital, São Paulo.

O pioneiro foi Ernesto Bassoli. Seu filho caçula, Antonio, nascido em São Bernardo, criou e tocou em sociedade com o cunhado Pessotti a Padaria Brasil, na Rua Marechal Deodoro.

Romeu, neto de Ernesto, filho de Antonio, foi criado neste cenário central de São Bernardo. Estudou no Colégio São José, ajudou o pai na padaria, jogou pingue-pongue na antiga sede do Sindicato dos Marceneiros – ao lado da Padaria Brasil - e passou a residir nos últimos anos no bairro dos Tatetos, Distrito de Riacho Grande.

Alguns anos atrás, Romeu concedeu entrevista à página Memória e forneceu várias fotos da sua família. Agora, a partida.

Filho de Antonio Bassoli e de Ida Pessotti Bassoli, Romeu Bassoli parte aos 79 anos. Residia no bairro Tatetos, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Casado com Maria Aparecida Bassoli, ele tinha um filho, Ivan. Foi sepultado no Cemitério de Vila Euclides.



SANTO ANDRÉ

Santo André, sexta-feira, dia 28 de agosto

Irineu Bassanello, 86. Natural de Santo André. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Engenheiro. Dia 28. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Santo André, sábado, dia 29 de agosto

Sebastião Cândido Ribeiro, 93. Natural de Campos do Jordão (São Paulo). Residia na Vila Guarani, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Ana de Jesus, 88. Natural de Mirandiba (Pernambuco). Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Dia 29. Memorial Phoenix.

Antonio Jesus Vieira, 84. Natural de Corumbá (Mato Grosso do Sul). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Advogado. Dia 29. Memorial Planalto.

Izabel de Araujo de Almeida, 83. Natural de Barra Bonita (São Paulo). Residia na Vila Aquilino, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Eunice Maria Barella, 80. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia no Centreville, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ivonete da Silva Francez, 64. Natural de Mirante do Paranapanema (São Paulo). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiz Carlos Pereira, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Açougueiro. Dia 29, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

Sandra Mara de Oliveira, 60. Natural de Cambará (Paraná). Residia na Vila Clarice, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maura do Rosário Alves da Silva, 52. Natural de Novo Cruzeiro (Minas Gerais). Residia no Centreville, em Santo André. Auxiliar de confeiteira. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, domingo, dia 30 de agosto

Ana Molinari Dedini, 96. Natural de Vargem Grande Paulista (São Paulo). Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Dia 30. Memorial Jardim Santo André.

Teresinha Maria Rodrigues, 91. Natural de Paulistana (Piauí). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dolores Re Cabrino, 87. Natural de Araçatuba (São Paulo). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 30. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, quarta-feira, dia 26 de agosto

Vicente do Nascimento Moreira, 69. Natural de Ouro Preto (Minas Gerais). Residia no Jardim Atlântico, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério de Vila Euclides.

Mauro Angelo Bonello, 65. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Euclides, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério de Vila Euclides.



São Bernardo, quinta-feira, dia 27 de agosto

Adelaide Fernandes de Oliveira, 88. Natural de São José do Rio Pardo (São Paulo). Residia no Jardim Wallace Simonsen, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério de Vila Euclides.



São Bernardo, sexta-feira, dia 28 de agosto

Mário Sérgio Godoy, 62. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério de Vila Euclides.



São Bernardo, sábado, dia 29 de agosto

Isabel do Prado, 89. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jordanópolis, em Santo André. Dia 29, em Santo André. Jardim da Colina.

Rodolfo Lukesic, 82. Natural de Alexandria, Egito. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 29. Cemitério de Vila Euclides.



D I A D E M A

Diadema, sexta-feira, dia 28 de agosto

Vilma Aparecida de Mello Tobias, 83. Natural de Guaxupé (Minas Gerais). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 28. Cemitério Luiz Smargiassi, em Guaxupé (Minas Gerais).

Francisco Miguel da Silva, 82. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia no Centro de Diadema. Dia 28. Vale da Paz.

Judith Marques Mendes, 77. Natural de Severinia (São Paulo). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 28. Cemitério de Vila Euclides, em São Bernardo.

Catarina Lina da Silva, 73. Natural de São José do Alegre (Minas Gerais). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 28. Cemitério Municipal.

Mario Sérgio Godoy, 62. Natural de Severinia (São Paulo). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 28. Cemitério de Vila Euclides.

Gilberto dos Santos Souza, 57. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 28. Vale da Paz.



Diadema, sábado, dia 29 de agosto

Claudete Lorena da Silva, 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santa Terezinha, bairro Pedreira, em São Bernardo. Dia 29. Vale da Paz.

Maria Bizerra Francisco, 65. Natural de Quebrangulo (Alagoas). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 29. Vale da Paz.

Sonia Regina Rodrigues, 41. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão. Dia 29. Cemitério Municipal.



M A U Á

Mauá, sexta-feira, dia 28 de agosto

Francisco Lázaro, 92. Natural de Seabra (Bahia). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 28. Cemitério Santa Lídia.

Carmem Gutierrez Felizardo, 88. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Magini, em Mauá. Dia 28. Cemitério Santa Lídia.

Maria José de Sales, 78. Natural de Orobó (Pernambuco).

Residia no Jardim Cerqueira Leite, em Mauá. Dia 28. Cemitério Santa Lídia.

Alice Nicolau do Espírito Santo, 78. Natural de Santo André. Residia no Jardim Lusitano, em Mauá. Dia 28, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Maria Madalena Bezerra, 74. Natural de Angelim (Pernambuco). Residia no Jardim Estrela, em Mauá. Dia 28. Cemitério Santa Lídia.

Aloísio Dias do Nascimento, 70. Natural de Senhor do Bonfim (Bahia). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 29. Cemitério Santa Lídia.

Gessy Terto da Silva, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Nova Mauá. Dia 28. Cemitério Santa Lídia.

Rosemeire Gaspar, 60. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 28. Cemitério Santa Lídia.

Vera Lúcia Xavier da Cruz Santos, 59. Natural de Pirapozinho (São Paulo). Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 28, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, sábado, dia 29 de agosto

Jorge Aurélio de Souza, 49. Natural de São Bernardo. Residia na Chácara Maria Francisca, em Mauá. Dia 29. Cemitério Santa Lídia.