Convenções dão largada às campanhas a partir de hoje

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



31/08/2020 | 00:02



O calendário eleitoral começa a esquentar a partir de hoje, com o início do prazo para que partidos realizem convenções a fim de homologar suas candidaturas e deem largada, sobretudo, nas corridas aos Paços. Neste ano, a pandemia de Covid-19 impôs mudanças nas realizações dos eventos, considerados necessários para animar a militância e dar pontapé inicial nas campanhas.

Se antes da chegada do coronavírus a presença massiva de cabos eleitorais e partidários nesses eventos demonstrava força política, a realidade neste ano terá de ser diferente. Por causa das medidas de distanciamento físico, algumas convenções sequer serão realizadas de forma presencial. O próprio TSE (Tribunal Superior Eleitoral) recomenda o formato virtual para a oficialização das candidaturas.

Em algumas cidades, porém, haverá a realização presencial dos atos. Para evitar aglomerações, que são desaconselhadas pelos órgãos de saúde, dirigentes partidários têm garantido que a participação nos eventos ficará restrita aos candidatos. Equipes de alguns candidatos, segundo apurou o Diário, têm cogitado, inclusive, a realização do evento em formato drive-in, como tem ocorrido com diversos eventos na pandemia.

No Grande ABC, o prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), abre o calendário das convenções na região na noite de hoje, quando irá formalizar a chapa que buscará a reeleição ao Palácio da Cerâmica. O tucano vai apresentar o vereador Carlos Humberto Seraphim (PL) como seu vice – o Diário antecipou a definição no sábado. O evento está marcado para às 20h, na Câmara.

Na região, muitas das convenções serão realizadas às vésperas do término do prazo, em 16 de setembro, tendo em vista que os pré-candidatos ainda seguem negociando possíveis alianças e composição de chapas. Em algumas cidades, o cenário de polarização tende a se concretizar com a união de diversos pré-candidatos em torno de um só projeto.

Também nesta semana ocorrerá a convenção que homologará o projeto à reeleição do prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), no sábado. A tendência, porém, é a de que o nome do candidato a vice seja definido próximo ao prazo final das convenções. A escolha do companheiro de chapa do socialista tem sido feita criteriosamente.

Na vizinha Ribeirão Pires, o ex-prefeito Clóvis Volpi (PL) terá a candidatura avalizada na segunda-feira. Ele terá como vice o vereador Amigão D’Orto (PSB).

Em Diadema, o PT também já definiu data para oficializar a candidatura do ex-prefeito José de Filippi Júnior: 13. A coordenação da campanha ainda não divulgou o formato do evento, mas dirigentes petistas têm defendido que o ato seja virtual. Na véspera está programada a convenção que homologará a candidatura do vereador e nome do PSDB na disputa pelo Paço diademense, Ricardo Yoshio. O evento será realizado de forma presencial, porém, o tucanato vetou a participação de convidados no ato, que contará apenas com os pré-candidatos. O Psol, que terá Rafaela Boani como prefeiturável, agendou sua convenção para domingo.