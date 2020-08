PM prende homens por tráfico de drogas e falsa comunicação de crime em Diadema

Da Redação



29/08/2020 | 09:53



A PM (Polícia Militar) prendeu dois homens por tráfico de drogas e falsa comunicação de crime, na noite de ontem em Diadema.

Durante ronda na Rua Alfenas, no bairro Campanário, na cidade, a equipe de policiais desconfiou do condutor do veículo Honda City que passava pela via. Durante abordagem ao suspeito, os agentes de segurança encontraram dois tijolos de maconha, somando quase um quilo, e 299 porções de cocaína, somando 340 gramas. Além disso, durante pesquisa, os policiais descobriram que o veículo era produto de roubo.

O homem foi encaminhado ao 3º DP (Taboão), onde o proprietário do veículo compareceu para fazer reconhecimento do veículo. Durante acareação, porém, o dono do automóvel caiu em contradição e confessou que emprestou o carro para o primeiro suspeito.

O condutor do veículo foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e o dono do automóvel foi detido por falsa comunicação de crime.