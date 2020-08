Mayra Cardi revela que foi bloqueada em aplicativo de relacionamento

26/08/2020 | 10:11



Agora que está solteira e aberta para se relacionar tanto com homens como com mulheres, Mayra Cardi indicou que até mesmo baixou um aplicativo de relacionamento para poder conhecer pessoas novas! Porém, em um divertido desabafo, a ex de Arthur Aguiar indicou que havia sido bloqueada. Primeiro, ela começou dizendo o seguinte:

- Está registrado aqui que eu baixei um aplicativo de relacionamento, já tem um tempo. Eu já tinha dito isso aqui, mas acho que vocês não acreditaram. Eu tenho muitas mensagens lá que eu gostaria muito de conversar com aqueles seres humanos porque, como vocês podem perceber, estou em um lugar rural distante de seres humanos, tô começando a imitar pássaros e isso não pode ser muito bom. Eu preciso falar com outros seres humanos para me relacionar, disse, rindo.

Em seguida, deu os detalhes:

- Mas eu fui bloqueada pelo aplicativo porque acha que eu não sou eu. Meus amores... eu sou eu. Podem me desbloquear, por gentileza? Porque eu sou eu e eu gostaria de conversar com outros seres humanos, flertar com outros seres humanos. Vai que eu encontro seres humanos interessantes porque aqui eu só encontro animais. Eles sem sombra de dúvida são muito mais interessantes do que alguns seres humanos, mas ainda assim eu continuo querendo ler as minhas mensagens não abertas. Por favor, me desbloqueie, aplicativo, para eu poder ler as mensagens.

Lembrando que apesar de polêmicas recentes, a life coach se reaproximou e perdoou o ex-marido. Juntos, ambos são pais de Sophia.