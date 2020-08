Thais Fersoza é questionada sobre rotina sexual com o Michel Teló e dá a melhor resposta

26/08/2020 | 09:10



Thais Fersoza deu detalhes sobre sua intimidade com Michel Teló ao responder com muito bom humor um comentário em um post seu na noite da última terça-feira, dia 25. A atriz de 35 anos de idade havia publicado duas fotos falando da rotina em sua casa nova no Rio de Janeiro e, entre as centenas de mensagens que as imagens receberam, uma acabou chamando sua atenção.

Que horas trepam?, perguntou uma internauta sobre a vida sexual da atriz e o marido.

Thais não se abalou e explicou como funcionava a rotina do casal.

Às vezes quando acordamos (uma delícia pela manhã!), às vezes à tarde, quando as crianças pegam no sono (é raro dormirem à tarde... Mas às vezes acontece, explicou ela, lembrando que os horários seus e de Teló são também pautados pelos dois filhos, Melinda, de quatro anos de idade, e Teodoro, de três.

E continuou, dizendo:

Às vezes à noite em um banho de banheira, ou na cama mesmo antes de dormir, depois de jantar, bater papo... Gosto demais amar, ser amada... Uma benção de Deus, garantiu Thais.

A reposta da atriz ganhou mais de 29 mil curtidas e muitos fãs repreenderam o comentário da internauta, que foi acusada de ser mal educada.

Em sua publicação original, Fersoza falou sobre a correria na hora de cuidar dos filhos.

Por aqui a gente faz assim, brincamos muito e liberamos um tempinho à tarde pro desenho, que é exatamente quando conseguimos malhar e cuidar da nossa saúde, do nosso corpo e da nossa mente! Dar aquela liberada de energia! E ao mesmo tempo ficamos de olho neles, interagindo? Esse é um dos muitos ajustes que fomos fazendo na quarentena pra que as coisas funcionassem. E as tarefas da casa? Algumas ficam pra depois? Mas as mais urgentes a gente faz logo depois do café e logo depois do almoço, rapidinho entre uma brincadeira e outra, e por aí vai? Trabalho? Aí um rende o outro!, contou ela.