Deic de São Bernardo desmantela quadrilha que aplicava golpes em sites falsos de leilão

Vanessa Soares

Do dgabc.com.br



25/08/2020 | 13:33



A Polícia Civil de São Bernardo realizou, na manhã desta terça-feira (25), a operação Fake Hammer, coordenada pela Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais), com o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão e de prisão temporária contra autores de golpes em sites falsos de leilões de veículos.

Foram realizados 55 mandados de busca e apreensão e 10 de prisão temporária que resultaram na prisão de cinco suspeitos em Minas Gerais e outros quatro em Bragança Paulista, no Interior de São Paulo, e três na Capital. Os criminosos que foram presos respondem por organização criminosa ou associação ao crime e estelionato.

Computadores, tablets, celulares e documentos foram apreendidos e passarão por análise para ajudar no prosseguimento das investigações.

Em coletiva de imprensa realizada no COI (Centro de Operações Integradas), a polícia informou que a estimativa é que a organização criminosa fez mais de 50 mil vítimas pelo País. Ao todo foram três meses de investigações que tiveram início a partir de boletim de ocorrência registrado por uma vítima.

Segundo o Dr. Ronald Quene Justiniano Marques, delegado assistente da Deic, os golpes eram aplicados em sites muito bem elaborados desenvolvidos pela organização. Ao todo a investigação identificou cerca de 200 páginas falsas. Os sites eram criados com imagem de veículos colhidos de páginas de vendas de veículos como Webmotors, Olx ou leilões de carros. Assim que a vítima arrematada o veículo, recebia uma ligação com orientações de pagamento por transferência bancária no prazo de 24 horas. Assim que a operação era finalizada, os criminosos sacavam o valor nos caixas eletrônicos e a vítima não conseguia mais reaver o valor investido. Ainda segundo Marques, a investigação mostrou que os prejuízos variam entre R$ 20 mil e R$ 200 mil.

A investigação não conseguiu precisar a quantia movimentada pela quadrilha, mas em uma das contas rastreadas foi possível confirmar a movimentação de mais de R$ 1 bilhão. Com a operação, a expectativa da Polícia é de que novas vítimas apareçam. Além de sites de leilões de veículos falsos, os investigadores também identificaram páginas falsas de empréstimos e venda de ingressos.

Ao todo, 113 policiais e 50 viaturas foram empenhadas na operação.