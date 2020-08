Região amplia funcionamento do comércio para oito horas

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



25/08/2020 | 00:01



A partir de hoje, as sete prefeituras da região autorizam o funcionamento de comércios e serviços por até oito horas. Isso porque na última quarta-feira o governo do Estado permitiu a ampliação das operações em duas horas em municípios que estão há pelo menos quatro semanas na Fase 3 (amarela) do Plano São Paulo, que é o caso do Grande ABC.



“É uma notícia positiva para todos os setores da economia, já que permite diluir um pouco mais as ocupações destes espaços em período maior. As horas de funcionamento também poderão ser contínuas ou fracionadas e dependem das decisões tomadas pelas prefeituras locais”, afirmou o secretário de Habitação, Flavio Amary.



As prefeituras de Santo André, São Caetano, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra publicaram, ainda na semana passada, decretos autorizando o funcionamento por até oito horas de comércios e prestadores de serviços. No caso de bares, restaurantes, pizzarias e shoppings, o limite para encerrar as atividades é às 22h.



Em Mauá, a administração publicou decreto ontem e as mudanças passam a valer hoje. Na cidade, o shopping popular, o comércio não essencial, comércio informal de ambulantes, escritórios de contabilidade e advocacia podem abrir das 9h às 17h. Já o shopping center deve operar das 12h às 20h. Os salões de beleza e barbearias, das 11h às 19h. As prefeituras de São Bernardo e Diadema prometem publicar o decreto hoje.



Os protocolos sanitários devem ser mantidos, tais como distanciamento físico, uso de máscaras por funcionários e clientes, disponibilização de álcool gel e higienização constante dos ambientes. Os estabelecimentos devem controlar a entrada e a circulação de pessoas nas dependências.