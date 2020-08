Hailey e Justin Bieber posam com sobrinha recém-nascida e The Rock reage: Esperamos um bebê em 2021

24/08/2020 | 12:10



Test drive? Justin Bieber e Hailey Bieber encantaram no último domingo, dia 23, após posarem com a sobrinha recém-nascida nas redes sociais. A menina, que se chama Iris Elle, é filha de Alaia Baldwin, irmã da modelo, e os fãs simplesmente surtaram assim que as fotos do casal foram publicadas.

No Instagram Stories, Hailey surgiu com Iris no colo e, na legenda, escreveu:

Menina da titia.

Já Justin, publicou no feed da rede social um clique em que aparece sem caminha com a menina no colo e, como legenda, declarou:

Minha sobrinha Iris... a coisinha mais fofa de todos os tempos!! Amo vocês Alaia Baldwin e Andrew Aronow! Ela é tão preciosa!.

Ambas as publicações deram o que falar entre os internautas, que rapidamente relacionaram as fotos com a possibilidade do casal aumentar a família em breve. Tanto Hailey como Justin já revelaram que desejam ter filhos, então não foi nenhuma novidade a comoção dos fãs.

Você fica tão bem com uma criança, disse um seguidor nos comentários da publicação.

Vocês são muito fofos juntos, escreveu outra.

Porém, o que chamou a atenção mesmo foi uma interação do ator Dwayne Johnson, conhecido como The Rock. No próprio post de Justin, ele declarou:

Esta imagem praticamente fecha o negócio. Esperamos que você e H tenham um bebê em 2021, escreveu o artista, que recebeu mais de 30 mil curtidas.

Com tudo isso, já dá para dizer que a torcida está grande para que Justin e Hailey se tornem papais, né?

Caso a família dos dois aumente no futuro, o bebê Bieber tenha até descendência brasileira! Isso porque, Hailey é nascida nos Estados Unidos, porém, sua mãe é brasileira. Já Justin, nasceu no Canadá.

A modelo, inclusive, vez ou outra fale sobre o Brasil. Recentemente, por meio de suas redes sociais, ela combinou um biquíni amarelo com tênis verde e, na legenda, disse:

BR, sigla que corresponderia ao Brasil.

O clique fez sucesso no Instagram e várias celebridades brasileiras, como Bruna Marquezine e Gisele deixaram emojis de foguinhos na publicação.