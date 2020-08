Mãe de sertanejo Cauan também é internada por conta do coronavírus, cantor segue em estado grave

22/08/2020 | 16:11



Infelizmente, Cauan Máximo não apresentou melhora em seu estado de saúde. Neste sábado, dia 22, o cantor continua internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), seu quadro é estável, mas grave, uma vez que ele segue fazendo oxigenioterapia o tempo inteiro.

De acordo com a assessoria da dupla Cleber & Cauan, agora, a mãe do sertanejo, Shirlei, também está hospitalizada no mesmo local, em Goiânia, que o filho e seu esposo.

Shirlei estava com a Covid-19 há um tempo, só que houve uma complicação que envolve o pulmão, chamada tromboembolismo pulmonar. Além disso, exames mostraram que o órgão está 10% comprometido pelo vírus - bem menos que os 70% que Cauan está enfrentando. Ela está fazendo uso de vários medicamentos e realizando sessões de fisioterapia.

Enquanto isso, João Luiz, pai do artista, está respondendo bem aos tratamentos, permanece, porém, utilizando uma máscara para auxiliar na respiração.

Cauan está há mais de uma semana internado.