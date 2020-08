Lázaro Ramos fala sobre brigas com Taís Araújo durante a quarentena: O estresse foi grande. Achei que a gente fosse se separar

21/08/2020 | 11:10



Lázaro Ramos confessou que a convivência com a esposa Taís Araújo durante o período de quarentena não têm sido fácil. Em bate-papo com Ingrid Guimarães no programa Além da Conta: Novo (A)Normal, ele contou que pensou até que o casamento poderia acabar por conta das crises que os dois enfrentaram.

- O estresse foi grande. A gente quebrou muito pau, não teve jeito. Principalmente porque nunca administramos tanta coisa juntos. Posso dizer? Achei que a gente fosse se separar. Não era pela quarentena, era trabalhar na quarentena, disse.

No período de isolamento, Lázaro explicou que o fato deles produzirem a série Amor & Sorte virou motivo de estresse entre eles:

- A gente adora trabalhar junto, fizemos um seriado para Globo na nossa casa. Mas a gente operava câmera, montava luz, os técnicos orientando remotamente como fazer. E a gente passou por isso. Eu entendi que, agora, não largo dela por mais nada. Porque se passou da quarentena, se passou das brigas da quarentena, se ainda tem o tesãozinho de vez em quando... Agora não largo mais, amor.

Ele ainda enfatizou que apesar de falar em tom de brincadeira sobre não se separar mais depois de encararem a quarentena juntos, o período tem sido um verdadeiro aprendizado para os dois:

- Tem um aprendizado de um tom de como falar um com outro. Ainda não é uma constante, mas estamos aprendendo.