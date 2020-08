Móveis. Automóveis. E olarias...

Ademir Medici

Do Diário do Grane ABC



20/08/2020 | 00:01



Oleiro é o artesão responsável por fabricar e comercializar objetos feitos de cerâmica. O oleiro trabalha na olaria, que consiste na fábrica que produz os objetos feitos de barro.

Entre os objetos produzidos pelos oleiros destacam-se os vasos, as telhas, as louças, os tijolos...

Do blog https://www.significados.com.br/oleiro/

-----

Começa a Semana São Bernardo 2020. E a ideia é falar de uma atividade que foi muito comum na cidade, a produção de tijolos, daqueles tijolões enormes que substituíram a taipa, ficaram menores – e que foram superados em produção pelos blocos de concreto comuns dos dias atuais.

Para mais esta empreitada, contaremos com os préstimos do pesquisador Vicente D’Angelo, colecionador de tijolos – como vimos no encerramento da Semana São Caetano 2020. Vicente e Elexina, sua mulher, têm selecionado as peças que entrarão junto ao logo da Semana São Bernardo.

Lembrando: antes de tornar-se a Capital do Móvel e, depois, a Capital do Automóvel, o município de São Bernardo, abrangendo todo o Grande ABC, teve uma infinidade de olarias – cuja listagem já foi publicada aqui em Memória, muitos anos atrás. Agora, o detalhamento.





PAÇO, ANO 50

Em 1970 – e lá se vai meio século! – o nascente Paço Municipal de São Bernardo realizou a sua primeira grande exposição, denominada I Feira Industrial de São Bernardo, reunindo na Praça Samuel Sabatini – a do Paço – 30 indústrias, com destaque para as automobilísticas. Um filme documenta aquele momento.

MEIA LUA

Olaria de Antônio Cardoso – esta olaria se chamava Meia Lua, pertenceu ao português Antônio Cardoso e se encontrava no bairro do Taboão, próxima à fábrica de discos Copacabana.

O português Antônio Cardoso tinha um temperamento que oscilava muito e seus amigos o apelidaram de Meia Lua, que originou as siglas estampadas em seus tijolos.

Este exemplar foi doado ao Vicente D’Angelo pelo saudoso amigo do casal D’Angelo, Arsênio Alvite, que participava das reuniões de conversas da Seção de Pesquisa e Memória da Prefeitura.

Diário há meio século