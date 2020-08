Estado amplia para oito horas o período de funcionamento comércios e serviços

Miriam Gimenes

Do Diário do Grande ABC



19/08/2020 | 12:44



O governo do Estado ampliou de seis para oito horas diárias o período de funcionamento de comércios e serviços a partir de sexta-feira. O anúncio acaba de ser feito na coletiva de imprensa liderada pelo vice-governador Rodrigo Garcia (DEM), no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. "Para que shoppings, comércios, restaurantes e serviços possam ampliar esse horário, as respectivas cidades têm de estar na fase amarela do Plano São Paulo há pelo menos duas semanas", ressaltou Garcia. O decreto será publicado amanhã no Diário Oficial e Grande ABC se enxaixa nos requisitos da decisão.

O secretário de Habitação Flavio Amary, que auxiliou na interlocução com os estabelecimentos comerciais e de serviços, disse que este foi um pleito discutido com o Centro de Contingência do Coronavírus. "É uma notícia positiva para todos os setores da economia, já que permite diluir um pouco mais as ocupações desses espaços em período maior. As horas de funcionamento também poderão ser contínuas ou fracionadas e dependem das decisões tomadas pelas prefeituras locais", ressalta. Entre os estabelecimentos beneficiados estão toda área de comércio, shoppings, restaurantes, salões, barbearias, academias, locais de eventos e atividades culturais.

A decisão se dá, acrescenta, pelo sucesso até o momento do Plano São Paulo de reabertura econômica. "Estamos com 86% da população na fase amarela, em flexibilização", destaca. Houve também uma redução de 6,7% dos óbitos no estado e a taxa de ocupação de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) é menor do que 80% nos 645 municípios de São Paulo.