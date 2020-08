Anitta diz que se sente uma rainha ao ser a única mulher em mansão com dez homens na Itália: Sinto informar que estou feliz

19/08/2020 | 11:10



Anitta segue em viagem pela Europa e, na última terça-feira, dia 18, fez questão de contar aos fãs o quanto está feliz com os últimos acontecimentos em sua vida pessoal e profissional. Em um vídeo publicado no Instagram Stories, ela aproveitou o momento para mandar um recado aos haters de plantão.

- Estou muito plena, muito feliz. Você que não gosta de mim eu sinto muito te informar, eu estou feliz para c*****o.

A cantora ainda disse que está se sentindo uma rainha ao dar detalhes de sua viagem pela Itália.

- Eu estou numa casa com dez homens, só eu de mulher, estou me sentindo a rainha. Eu que comando tudo, eu que decido tudo, eu que mando na casa. Eu começo a me arrumar depois de todos eles, dez homens na casa. Se tivesse um banheiro só e eu fosse a última ainda assim eu ia ser a primeira a ficar pronta, não dá para entender, brincou.

Com tanta curtição, Anitta explicou que está rouca e precisa poupar a voz, já que entregou que irá participar do The Late Late Show, apresentado por James Corden, na próxima quinta-feira, dia 20.

- Minha voz realmente de pessoa que está bebendo todo dia e sendo muito feliz, inclusive eu nunca estive tão feliz em toda a minha existência. Queria deixar isso registrado aqui, que eu nunca fui tão feliz na minha vida, disse ela.

O começo da pandemia, porém, não foi tão simples para ela.

- Os programas foram cancelados e eu fiquei arrasada, passei uma semana chorando muito pelo Coachella, pelos programas de TV, confessou.

Na sequência, a cantora deu detalhe sobre sua participação no programa, afirmando que não acontecerá em um carro, como de costume, mas virtual por causa do isolamento. Ela também contou que não lançará a música Me Gusta no programa.

- A gente não vai lançar esse mês, passamos o lançamento para outra data por conta de uma oportunidade incrível de lançamento que apareceu. Eu estou muito feliz que está tudo voltando, essas coisas que eu pensei que não aconteceriam mais. Eu fico sem acreditar, nunca nenhum brasileiro cantou nesses programas. É uma felicidade que não está cabendo em mim. E pela primeira vez na vida eu estive tanto tempo sem trabalhar, podendo dormir, contou.